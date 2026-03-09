Zum Auftakt der Woche im Restaurant "Kaukasischer Hof"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.03.2026: Zum Auftakt der Woche im Restaurant "Kaukasischer Hof"
45 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Am Stadtrand von Jena möchte Albert seinen Mitstreitern zur Eröffnung der Woche die georgische und armenische Küche schmackhaft machen. Der Geschäftsführer vom "Kaukasischen Hof" versucht hierbei vor allem mit fleischhaltiger Küche vom Grill zu überzeugen. Schafft Albert es, seinen Mitstreitern so richtig einzuheizen?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen