Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am FinaltagJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.03.2026: Thüringische Küche im "ALMA's - Das Restaurant" am Finaltag
45 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Am letzten Tag geht es ins "ALMA's - Das Restaurant" nach Erfurt zu Romans. In der Küche des Restaurants mit rustikaler Einrichtung hat Romans die Zügel fest in der Hand. Mit bodenständiger thüringischer Küche möchte er seine Mitstreiter überzeugen. Am Ende vergibt der Profikoch noch die finalen Punkte - wer holt sich den Wochensieg in Erfurt?
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Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen