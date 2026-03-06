OnDao: Finale beim besten Sushi in Hamburg?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.03.2026: OnDao: Finale beim besten Sushi in Hamburg?
45 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Finaltag in Hamburg im OnDao: Oksana behauptet das beste Sushi Hamburgs zu machen und auch ihr Ziel ist hoch - Die beste Gastronomin zu werden! Kann sie Profi Robin überzeugen? Ihr Köche-Team steht fest hinter ihr und das Repertoire kann sich sehen lassen. Da Oksana sich bei der Kokurrenz mit ihrer Meinung nicht gerade zurückgehalten hat, haben ihre Mitstreiter hohe Ansprüche an die Gastronomin. Kann sie diesen auch entsprechen?
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Genre:Kochen
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 17-19: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen