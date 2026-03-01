Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"

Kabel EinsFolge vom 10.03.2026
Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"

Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 10.03.2026: Regionale und Saisonale Küche in der "Alten Remise"

45 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Tim vertraut am Tag zwei voll auf sein geschultes Gastgeber-Auge. Als Restaurantleiter der "Alten Remise", einem denkmalgeschützten Gebäude in einem Außenbezirk der Stadt Weimar, setzt er auf hochwertige Küche in heimeliger Atmosphäre. Sein Restaurant und die dazugehörige kreative Küche kennt er wie seine Westentasche. Trifft er auch genau den Geschmack der Mitstreitenden?

Alle verfügbaren Folgen