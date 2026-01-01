Tradition in dritter Generation im "Restaurant Waldhaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.01.2026: Tradition in dritter Generation im "Restaurant Waldhaus"
44 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Am Donnerstag geht es ins "Restaurant Waldhaus" nach Netphen Sohlbach. Ein Traditionsbetrieb in dritter Generation, geführt von Dirk, gelernter Koch und Gastgeber aus Überzeugung. Das Waldhaus steht für bodenständige, gutbürgerliche Küche mit deutlichem Fokus auf Region, Saisonalität und ehrliche Handarbeit. Wer hier einkehrt, soll sich wohlfühlen. Kann das "Restaurant Waldhaus" mit Tradition, Kochhandwerk und Heimatgefühl die Konkurrenz überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen