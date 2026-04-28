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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kernige Kost und industrieller Flair im "EssBahnhof"

Kabel EinsFolge vom 28.04.2026
Kernige Kost und industrieller Flair im "EssBahnhof"

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Folge vom 28.04.2026: Kernige Kost und industrieller Flair im "EssBahnhof"

44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

In einem hochwertig restaurierten Bahnhofsgebäude wartet Michael an Tag zwei der Sauerland-Runde mit rustikal deutscher Küche und industriellem Flair auf. Dabei geht der Lokalmatador und Chefkoch des "EssBahnhofs" in Lennestadt-Grevenbrück mit regionalen Produkten mächtig in die Vollen. Wie wird die kernige Kost bei seinen Mitstreitern ankommen?

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