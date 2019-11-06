Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte geht es in das Burger- und Steakrestaurant "Chicago Meatpacker's". Die Gastronomin Jennifer Jones (35) und ihr Team wollen mit amerikanischer Küche überzeugen und mit qualitativ hochwertiger und frischer Zubereitung punkten - und das zu günstigen Preisen. Wird Jenny dieses Mal die vier anderen Gastronomen mit ihrem kleinen Fleck Amerika mitten in Hamburg-Eppendorf begeistern können? Rechte: kabel eins

