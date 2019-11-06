"Liman Fisch-Restaurant", HamburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Liman Fisch-Restaurant", Hamburg
Seit unserem letzten Besuch im "Liman Fisch-Restaurant & Seafood-Bar" hat sich viel verändert: Die Räumlichkeiten wurden erweitert und erstrahlen im modernen Design. Inhaber Gürcan Aksoy (50) verwendet für die Zubereitung seiner Fischspezialitäten ausschließlich beste und frische Zutaten - allesamt ohne Mehl oder Panade, jedoch mit einer geheimen Marinade gegrillt. Wird sein renoviertes Restaurant bei den kritischen Konkurrenten ankommen? Rechte: kabel eins
