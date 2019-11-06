Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Walter's Pharmacy", Bielefeld

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Walter's Pharmacy", Bielefeld

"Walter's Pharmacy", BielefeldJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.11.2019: "Walter's Pharmacy", Bielefeld

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am letzten Tag lädt Christian Steffen seine Kollegen in sein Restaurant "Walters Pharmacy" ein. Das Highlight erwartet die Gäste im Eingangsbereich - ein "Aging-Room" für die verschiedenen Fleischsorten, für die das Restaurant steht. Die Inneneinrichtung ist eine aus Oxford originalgetreu importierte Apotheke, welche geschmackvoll und detailverliebt in Szene gesetzt wurde. Kann sich Christian am letzten Tag noch den Sieg holen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen