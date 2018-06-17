Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.06.2018: "Der Jakob", Boppard
44 Min.Folge vom 17.06.2018Ab 6
Hoch oben auf dem Jakobsberg südlich von Koblenz begeistert das Restaurant "Der Jakob" in Boppard. Mit ausladendem Blick auf den Rhein hinab ins Tal der Loreley entführt Küchenchef Thomas Jaumann seine Gäste in einen wahren Ort der Erholung. Auch die hochwertigen Zutaten aus frischem Wild sollen die Gäste vom Sieg überzeugen. Doch der 56-Jährige arbeitet selbst erst den ersten Tag im Hotel- und Golfresort. Ob das dem stets gutgelaunten Koch zum Verhängnis wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins