Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Litziger Lay", Traben-Trarbach
44 Min.Ab 6
Bergfest an der herrlichen Mosel - und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die heutige Gastgeberin und gebürtige Vorarlbergerin Ines bringt im "Litziger Lay" ihre Heimat kulinarisch an den Mann. Profikoch und Wahlösterreicher Mike Süsser wird sicher ganz genau hinschauen und der sympathischen Hobbyköchin vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, bevor die vier Mitstreiter eintreffen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins