Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Pajaten Fusion Food", Bremen
45 Min.Ab 6
Heute geht's vom Amazonas direkt nach Bremen, wo das neueröffnete "Pajaten Fusion Food" frische südamerikanische Küche serviert. Inhaber Luis legt besonderen Wert auf den unverfälschten Geschmack Perus. Exotische Kreationen nach traditionellen Rezepten aus seiner Heimat sollen ihm heute die volle Punktzahl einbringen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins