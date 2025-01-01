Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Ristorante Corleone", Volkach
44 Min.
Temperament, Amore und Passion bringt das Pärchen Alessandro "Sandro" und Marianne mit in den Wettbewerb in Unterfranken. Im "Ristorante Corleone" wollen die zwei ihre Mitstreiter von ihrer italienischen Küche überzeugen. Werden die beiden den Platz auf dem Siegertreppchen einnehmen und den Goldenen Teller einheimsen?
