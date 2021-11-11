Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.11.2021: "Meisenklause", Köln
44 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 6
Im Stadtteil Vogelsang ist der "flotte Sizilianer" Maurizio mit seiner "Meisenklause" beheimatet und Spezialist für deftige deutsche Gerichte und knusprige Pizza. Profikoch Mike Süsser und die vier Mitbewerber testen Maurizios Lieferqualitäten, die dem sympathischen Kölner Urgestein den hart umkämpften Wochensieg einbringen sollen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
