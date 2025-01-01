"Fleckenstein's Meat Food Deli Wine", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Fleckenstein's Meat Food Deli Wine", Düsseldorf
44 Min.Ab 6
Auftakt zur großen Lokalschlacht um den goldenen Teller in Düsseldorf und Umgebung! Heute geht's nach Düsseldorf-Pempelfort in den ersten Bezirk. Quereinsteiger und Küchenchef Marcus Fleckenstein begrüßt die Gäste hier in seinem Restaurant und Feinkostgeschäft "Fleckenstein's". Marcus legt die Messlatte hoch und ist davon überzeugt, dass er die heutigen Erwartungen seiner Konkurrenz und des Profis Mike Süsser übertrifft und sich den goldenen Teller in sein Lokal holt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
