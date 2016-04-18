Labskaus - Hanseatischer Schmaus auf Mike Süssers PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 18.04.2016: Labskaus - Hanseatischer Schmaus auf Mike Süssers Prüfstand
45 Min.Folge vom 18.04.2016Ab 6
In Hamburg begeben sich unsere Juroren auf die Suche nach dem besten Labskaus der Hansestadt. Ursprünglich ein Gericht für Seefahrer und Matrosen, erfreut es sich mittlerweile nicht nur bei echten Seebären größter Beliebtheit. Mike Süsser und seine Fachjury besuchen heute das Team vom "Anno 1905", das Restaurant "Alte Liebe" und das Lokal "Das Dorf", um das beste Labskaus der Stadt zu finden. Welcher Gastronom wird mit dem Gewinner-Teller preisgekrönt?
