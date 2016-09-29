Die besten Käsespätzle AugsburgsJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.09.2016: Die besten Käsespätzle Augsburgs
In der heutigen Ausgabe sucht Fernsehkoch Martin Baudrexel gemeinsam mit seinen Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner die besten Käsespätzle von Augsburg. Es stellen sich die herzliche Christine Oblinger mit ihrem Ausflugslokal "Oblinger Waldgaststätte", Stefan Settele mit seinem modernen Restaurant "Gasthaus Settele" und Georg Krauß mit Partnerin Anja Neumaier mit ihrer angesagt hippen "Färberei".
