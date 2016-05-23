Schäufele-Showdown in Nürnberg: Wer serviert den besten Klassiker?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 23.05.2016: Schäufele-Showdown in Nürnberg: Wer serviert den besten Klassiker?
45 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 6
Heute geht es um typisch fränkische Kulinarik! Unsere Juroren begeben sich in Nürnberg auf die Suche nach dem besten fränkischen Schäufele und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: das urige Lokal "Barockhäusle" von Rosi, das Team von "Elkes Bierstadl" und der außergewöhnliche Foodtruck "Goud.". Welche Schäufele können den hohen Ansprüchen unserer Fachjury und Starkoch Martin Baudrexel genügen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
