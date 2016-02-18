Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 18.02.2016: Welche Kalbsleber mag Andreas C. Studer in Berlin lieber?
44 Min.Folge vom 18.02.2016Ab 6
Unsere Juroren machen sich heute auf die Suche nach den besten Lebergerichten von Berlin. Dafür besuchen sie drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: Das "Humboldt Terrassen"-Restaurant mit deutsch-altpreußischer Küche, das italienische Team vom "Boccacelli" und das Wirtshaus "Maria und Josef", welches bayrisches Flair nach Berlin holt. Welche Leber kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury und Starkoch Andreas C. Studer genügen?
