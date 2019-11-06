Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Fünf gastronomische Betriebe mit angeschlossenem Lieferservice aus Berlin treten diese Woche gegeneinander an und begeben sich in einen Wettstreit um den Titel "Bester Lieferdienst aus Berlin": Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann Toni Böhm (34) läutet die Woche in seinem Restaurant "B & B Focaccia" ein. Toni will mit seinem gebackenen ligurischen Fladenbrot überzeugen. Reicht sein Lieferkonzept für den Sieg? Rechte: kabel eins

