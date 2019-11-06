Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im langjährigen Familienbetrieb "Akropolis Grill" hat die 25-jährige Nikki Patsolia das Zepter allein in der Hand. Im ruhigen Essen-Überruhr gelegen, betischt das kleine Traditions-Lokal durch griechische, italienische und deutsche Gerichte. Schon seit 25 Jahren sind hausgemachter Zaziki und Gyros absolute Magneten für die hungrigen Kunden. Bestellungen an der Theke und Lieferungen halten sich die Waage. Ein gutes Zeichen? Rechte: kabel eins

