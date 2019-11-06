"Akropolis Grill", Essen-ÜberruhrJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Akropolis Grill", Essen-Überruhr
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im langjährigen Familienbetrieb "Akropolis Grill" hat die 25-jährige Nikki Patsolia das Zepter allein in der Hand. Im ruhigen Essen-Überruhr gelegen, betischt das kleine Traditions-Lokal durch griechische, italienische und deutsche Gerichte. Schon seit 25 Jahren sind hausgemachter Zaziki und Gyros absolute Magneten für die hungrigen Kunden. Bestellungen an der Theke und Lieferungen halten sich die Waage. Ein gutes Zeichen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins