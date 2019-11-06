Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Caramba Especial", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Caramba Especial", Hamburg

Folge vom 06.11.2019

Am zweiten Tag des Hamburger Specials verschlägt es die Gastronomen in das neue Portugiesenviertel. Gastgeber Franco serviert in seinem portugiesischen Show-Restaurant "Caramba Especial" täglich wechselnde spanische Fleisch- und Fischgerichte. Die Konkurrenten möchte er durch seine frische Fischküche und sein spezielles Temperament vom Hocker hauen. Wie Franco damit bei der Konkurrenz ankommt? Rechte: kabel eins

