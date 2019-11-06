Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Caramba Especial", Hamburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am zweiten Tag des Hamburger Specials verschlägt es die Gastronomen in das neue Portugiesenviertel. Gastgeber Franco serviert in seinem portugiesischen Show-Restaurant "Caramba Especial" täglich wechselnde spanische Fleisch- und Fischgerichte. Die Konkurrenten möchte er durch seine frische Fischküche und sein spezielles Temperament vom Hocker hauen. Wie Franco damit bei der Konkurrenz ankommt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins