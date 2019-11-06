Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Chicago Meatpackers", Hamburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Chicago Meatpackers", Hamburg

"Chicago Meatpackers", HamburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Chicago Meatpackers", Hamburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zur Wochenmitte geht es in das Burger- und Steakrestaurant "Chicago Meatpacker's". Die Gastronomin Jennifer Jones (35) und ihr Team wollen mit amerikanischer Küche überzeugen und mit qualitativ hochwertiger und frischer Zubereitung punkten - und das zu günstigen Preisen. Wird Jenny dieses Mal die vier anderen Gastronomen mit ihrem kleinen Fleck Amerika mitten in Hamburg-Eppendorf begeistern können? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen