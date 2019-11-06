Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am zweiten Tag verschlägt es die Gastronomen an die holländische Grenze nach Herzogenrath. Dort bringt Gastgeber Vasili Pavlou mit seinem Lokal "Meat'n'Greek" die moderne griechische Küche nach Deutschland. Raus mit verstaubten Traditionsgerichten und rein mit neuen Ideen! Vasili brennt für seinen Laden und möchte die Konkurrenten und Fernsehkoch Mike Süsser mit der modern interpretierten Küche überzeugen! Rechte: kabel eins

