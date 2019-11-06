Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Bobby's", Bretzenheim
Folge vom 06.11.2019
Bobby ist der Spitzname des 31-jährigen Inhabers Virasinh Eng, der das "Bobby's" im Mainzer Stadtteil Bretzenheim betreibt. Freunde der thailändischen Küche können Thai-Gerichte erwarten und auch Gäste mit Lust auf Cross-Over gehen hier nicht leer aus. Man darf gespannt sein, ob Bobby es schafft, seinen Mitstreitern zu beweisen, dass die Thai-Küche nicht nur aus Reis und Gemüse besteht. Mike Süsser und die anderen Gastronomen lassen sich gerne überzeugen. Rechte: kabel eins
