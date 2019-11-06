Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Trentadue", Bielefeld
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bei "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in Richtung Ostwestfalen, nach Bielefeld und Umgebung. Erstes Ziel ist das Lokal "Trentadue" mitten im Industriegebiet in Augustdorf. Dort möchte Koch Arturo di Giorgio mit seiner italienischen Küche überzeugen. Die Gastronomen sind jedoch nicht nur unter sich, auch Kochprofi Mike Süsser hat die Restaurants besucht und getestet. Kann Arturo direkt zum Wochenstart alle überzeugen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins