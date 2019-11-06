Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Wilde Kuh 2", Bielefeld
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
An Tag zwei der Woche geht es mitten in die Bielefelder Innenstadt. Dort erwartet Geschäftsführer Erbil Temel (37) seine Mitstreiter. Seine Gäste können sich auf kreative und frische Burgervariationen freuen. Mit eigenen Fleisch- und Gewürzmischungen wollen Erbil und seine Verlobte die Konkurrenz ausstechen. Doch können sie die anderen Gastronomen überzeugen, und wie gefällt Profi Mike Süsser das Lokal? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins