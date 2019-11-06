Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wilde Kuh 2", Bielefeld

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Wilde Kuh 2", Bielefeld

Folge vom 06.11.2019: "Wilde Kuh 2", Bielefeld

44 Min.
Ab 6

An Tag zwei der Woche geht es mitten in die Bielefelder Innenstadt. Dort erwartet Geschäftsführer Erbil Temel (37) seine Mitstreiter. Seine Gäste können sich auf kreative und frische Burgervariationen freuen. Mit eigenen Fleisch- und Gewürzmischungen wollen Erbil und seine Verlobte die Konkurrenz ausstechen. Doch können sie die anderen Gastronomen überzeugen, und wie gefällt Profi Mike Süsser das Lokal? Rechte: kabel eins

