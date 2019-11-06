Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Claudio's", Hamburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Für das große Wochenfinale der "Mein Lokal, Dein Lokal - 2ten Chance"-Runde sind wir dieses Mal im beliebten Karoviertel in Hamburg. Mitten in St. Pauli begrüßt uns Koch Claudio Carlin Williams (35) in seinem gleichnamigen Restaurant "Claudio's". Der kritische und temperamentvolle Spanier will mit mediterraner Küche, frischen spanischen Tapas und vollmundigen Weinen den Sieg dieses Mal nach Hause holen. Rechte: kabel eins

