"Restaurant Palladio", AugsburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Restaurant Palladio", Augsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Startschuss zur Augsburger Woche fällt heute im "Restaurant Palladio". Der Chefkoch Daniel Schmid bietet seinen Gästen Fleisch- und Fischgerichte. Mit mediterranem Ambiente hofft Daniel seinen Gästen eine Oase im Industriegebiet zu bieten. Kann er von sich und seinem Laden überzeugen oder scheitert das Küken an seinen Ambitionen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins