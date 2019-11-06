Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schwarze Kiste", Augsburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Schwarze Kiste", Augsburg

44 Min.
Ab 6

Heute lädt Sebastian Hrabak (36) zu sich in die "Schwarze Kiste" ein. Er möchte mit stylischem Ambiente, guter Küche und einem besonderen Konzept überzeugen. Gestartet ist die "Schwarze Kiste" als Café und hat sich zu einem Burger-Restaurant mit mehreren Standorten hochgearbeitet. Kann Sebastian mit seinem Team und seinen Ideen bei Mike Süßer punkten oder sollte er doch lieber bei Kaffee bleiben? Rechte: kabel eins

