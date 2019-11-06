Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "MAXIMILIAN'S", Augsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Für das große Wochenfinale der "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt"-Runde besuchen wir Simon Lang (37) im "Restaurant MAXIMILIAN'S" direkt an der historischen Prachtmeile. Im Hotel Steigenberger bewirtet Simon die Crème de la Crème Augsburgs. Hochwertige Produkte und ein Koch, der schon unter Starköchen gearbeitet hat, locken allerlei Gäste. Kann Simon den Erwartungen standhalten oder enttäuscht er seine Kollegen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins