Mein Lokal, Dein Lokal

"Ratatouille", Düsseldorf

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Ratatouille", Düsseldorf

"Ratatouille", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Ratatouille", Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Fünf Sieger aus früheren "Mein Lokal, Dein Lokal"-Folgen treten nochmal an, um sich mit den "Besten der Besten" im Rheinland zu messen: Der gebürtige Iraner und gelernte Koch Saeid Keshvari (37) läutet die Woche in seinem Restaurant "Ratatouille" ein. Saeid will in seinem Bistro mit authentischer und frischer Küche mit original französischem Charme überzeugen. Doch reicht das für den Sieg? Rechte: kabel eins

