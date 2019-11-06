Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Heinrich - Das Wirtshaus", Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Heinrich - Das Wirtshaus", Braunschweig

"Heinrich - Das Wirtshaus", BraunschweigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Heinrich - Das Wirtshaus", Braunschweig

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute besucht Profikoch Mike Süsser Thomas Tägtmeyer in seinem "Heinrich, das Wirtshaus". Hier bietet der Gastgeber bürgerliche Küche, neu definiert, an. Für Mike gibt es eine regionale Spezialität, die Thomas zum Wochensieger machen soll. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen