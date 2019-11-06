"Heinrich - Das Wirtshaus", BraunschweigJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Heinrich - Das Wirtshaus", Braunschweig
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute besucht Profikoch Mike Süsser Thomas Tägtmeyer in seinem "Heinrich, das Wirtshaus". Hier bietet der Gastgeber bürgerliche Küche, neu definiert, an. Für Mike gibt es eine regionale Spezialität, die Thomas zum Wochensieger machen soll. Rechte: kabel eins
