Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Wolfgang's", Frankfurt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" beginnt in Frankfurt mit dem 47-jährigen Greg de Neufville und seiner selbst ernannten Frankfurter Speisen-Sinfonie im "Wolfgang's". Der gelernte Musikproduzent macht den Auftakt und stellt sich der Bewertung von vier anderen Gastronomen. Spielt der Mozartfan mit seinen hausgemachten Spezialitäten der Mainmetropole in neuer Komposition kulinarisch die erste Geige oder fällt er etwa doch mit Pauken und Trompeten durch?
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
