Tag Zwei der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf. Dieses Mal geht es in das "Bistro Zicke" von Jürgen Wahl. Der 57-jährige gelernte Rechtsanwalt betreibt das urige Künstlerlokal, in dem bereits Loriot seinen Rotwein getrunken hat, seit zwölf Jahren. Mit ehrlichen Speisen aus seiner multikulturellen Küche - seine Köche kommen aus Japan, Frankreich und Portugal - will er den anderen Gastro-Experten beweisen, dass er das beste Lokal in ganz Düsseldorf hat. Rechte: kabel eins

