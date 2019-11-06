"La Donna Cannone", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "La Donna Cannone", Düsseldorf
45 Min.
Am dritten Tag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" geht es in den Düsseldorfer Medienhafen: Das familienbetriebene Restaurant "La Donna Cannone" verwöhnt seit 17 Jahren seine Gäste mit feiner, italienischer Küche. Die 24-jährige Ana-Luciana leitet das Lokal und durfte bereits die italienische Fußball-Nationalmannschaft ins Reservierungsbuch eintragen. Landet sie bei ihren vier Konkurrenten einen Volltreffer, oder lassen sie sie etwa im Abseits stehen? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
