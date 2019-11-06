Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Porters Premium Steakhouse", Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Porters Premium Steakhouse", Düsseldorf

"Porters Premium Steakhouse", DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Porters Premium Steakhouse", Düsseldorf

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gastgeber des vierten Tages der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" aus Düsseldorf ist Maiky Omarchel mit seinem "Porters Premium Steakhouse". Der "Mann mit dem Hut" versorgt seine Gäste seit 2012 mit feinsten Steaks aus Nebraska. Für den 38-jährigen Fleisch-Experten zählt nur eines: Beef, beef, beef! Man darf gespannt sein, ob seine Fleischeslust auch bei der Konkurrenz ankommt. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen