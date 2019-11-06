Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Wirtshaus zum Purzelbaum", Essen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Im gutbürgerlichen "Purzelbaum" in Essen hat nur einer das Sagen. Gastgeber Detlef Przybyla, genannt Purzel, macht auch nichts lieber als reden, reden und reden. Der 66-Jährige kann allerdings auch hervorragend kochen. Das will er seinen vier Konkurrenten in dieser Woche beweisen und am Ende als Gewinner die 3.000 Euro Siegprämie einstreichen. Rechte: kabel eins

