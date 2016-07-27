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Mein Lokal, Dein Lokal

"Heises' Bürgerstube", Konstanz

Kabel EinsFolge vom 27.07.2016
"Heises' Bürgerstube", Konstanz

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 27.07.2016: "Heises' Bürgerstube", Konstanz

45 Min.Folge vom 27.07.2016Ab 18

Heute wird es nobel: In "Heises' Bürgerstube" empfängt Gastgeberin Maria Heise (35) ihre Gäste. Mit ihrem italienischen Charme wirbelt sie tagtäglich durch den Gastraum und versucht gemeinsam mit ihrem Mann Henning unvergessliche Abende zu ermöglichen. Die Bürgerstube ist das Schmuckstück des Ehepaars, in dem sie gehobene Küche anbieten. In gediegenem Ambiente mit einer exquisiten Weinauswahl und eleganter Küche will Maria den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Pokal gewinnen.

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