"Heises' Bürgerstube", KonstanzJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 27.07.2016: "Heises' Bürgerstube", Konstanz
45 Min.Folge vom 27.07.2016Ab 18
Heute wird es nobel: In "Heises' Bürgerstube" empfängt Gastgeberin Maria Heise (35) ihre Gäste. Mit ihrem italienischen Charme wirbelt sie tagtäglich durch den Gastraum und versucht gemeinsam mit ihrem Mann Henning unvergessliche Abende zu ermöglichen. Die Bürgerstube ist das Schmuckstück des Ehepaars, in dem sie gehobene Küche anbieten. In gediegenem Ambiente mit einer exquisiten Weinauswahl und eleganter Küche will Maria den "Mein Lokal, Dein Lokal"-Pokal gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1-3, Season 9-11: kabel eins