Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ente", Bonn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vierten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in Bonn zeigt der einzige Koch in der Runde, was er drauf hat. Der gelernte Metzger, Bäcker und Koch, Thomas "Tom" Klein (31), lädt in das Restaurant "Ente" ein. Der ehrgeizige Küchenmeister will die Konkurrenz nicht nur mit ausgefallenen Outfits überzeugen sondern besonders mit seiner professionellen und kreativen Kochkunst punkten. Tom gibt jedenfalls ordentlich Gas, um seine Kritiker kulinarisch zu verzaubern. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
