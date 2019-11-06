Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Chilli Pepper Rock Café", Mainz

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Chilli Pepper Rock Café", Mainz

"Chilli Pepper Rock Café", MainzJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Chilli Pepper Rock Café", Mainz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bikes, Bier und fleischige TexMex-Küche in Rock'n'Roll-Atmosphäre - und der Chef des Hauses verkörpert alles zusammen. Andreas Kugel-Mayer betreibt seit 2006 das "Chilli Pepper Rock Café" in der Mainzer City in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Der Motorradliebhaber will seine Gastro-Kollegen von seinem Konzept überzeugen. Saftige Steaks auf dem Teller und rostige Motorräder an den Wänden. Eine ungewöhnliche Mischung, die vielleicht nicht jedem gefallen wird? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen