Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019
"La Paz", Dortmund

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zweiter Tag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" im Ruhrgebiet. Dieses Mal geht es nach Dortmund, genauer gesagt in das "La Paz" von Inhaberin Denise Klietz. Die 28-jährige Halbspanierin bietet in dem von BVB-Spielern und Promis gern besuchten Restaurant spanische Köstlichkeiten von Tapas bis hin zum Iberico-Karree. Man darf also gespannt sein, ob das Konzept ankommt oder den anderen Gastro-Profis spanisch vorkommt. Rechte: kabel eins

