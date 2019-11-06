Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Zum Alten Markt", Dortmund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Zum Alten Markt", Dortmund

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Zum Alten Markt", Dortmund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Restaurant "Zum Alten Markt" ist ein rustikales Brauhaus mit langer Tradition. Hier möchte Frank Jülich (57) seine Kollegen heute mit dem Besten aus der modernen, westfälischen Küche verwöhnen. In dem urigen Lokal werden die Mitstreiter in die Geheimnisse des original Dortmunder Thierbiers eingeweiht. Kann Frank die Konkurrenz für sich gewinnen? Rechte: kabel eins

