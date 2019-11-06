Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kikillus", Dortmund
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?" findet heute im "Kikillus" in Dortmund statt. Chefkoch und Inhaber David Kikillus (31) lässt hier Molekularküche und Avantgardekunst aufs Feinste miteinander verschmelzen. Mit seltenen Zutaten und Aromen sowie stylischem Ambiente will er die vier Profis verzaubern. Wer darf den begehrten Pokal und die Siegprämie von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins