"Maarten's", Sankt AndreasbergJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Maarten's", Sankt Andreasberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" im Harz findet heute im modernen Lokal "Maarten's" statt. Gastgeber Martin Sewerin (36) versucht mit seinem motivierten Team, die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu kredenzt er hausgemachte, saisonale und frische Speisen auf moderne Art, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Rechte: kabel eins
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Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins