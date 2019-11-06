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Mein Lokal, Dein Lokal

"Maarten's", Sankt Andreasberg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Maarten's", Sankt Andreasberg

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Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Maarten's", Sankt Andreasberg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" im Harz findet heute im modernen Lokal "Maarten's" statt. Gastgeber Martin Sewerin (36) versucht mit seinem motivierten Team, die anderen Teilnehmer zu begeistern. Hierzu kredenzt er hausgemachte, saisonale und frische Speisen auf moderne Art, um so nach dem goldenen Siegerteller und der Gewinnsumme von 3.000 Euro zu greifen. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Rechte: kabel eins

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