Filipos Klein (37) versucht heute die vier Gastronomen mit seinem Fischrestaurant "Skajo" zu überzeugen. Von Zander bis Papageifisch hat Filipos in seinem sehr modernen Laden alles im Repertoire. Ob den anderen auch die spektakuläre Dachterrasse über der Stadt gefällt, sehen Sie heute in der vierten Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Freiburg. Rechte: kabel eins
