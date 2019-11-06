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"Burgschänke Leuchtenburg", Seitenroda

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Burgschänke Leuchtenburg", Seitenroda

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Folge vom 06.11.2019: "Burgschänke Leuchtenburg", Seitenroda

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Dienstag werden die Gastronomen in die "Burgschänke Leuchtenburg" nach Seitenroda entführt. In der Welt der Ritter will Dr. Ulrike Kaiser (35) ihre Mitstreiter von ihren mittelalterlichen Spezialitäten überzeugen. Ob Ulrike mit ihrem Herzblut und ihrer Leidenschaft punkten kann? Rechte: kabel eins

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