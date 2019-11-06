Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Am vierten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche begrüßt der jüngste Teilnehmer der Runde, Lei Chen (26), seine Mitstreiter im "Red Sun". Der Gastgeber möchte den vier Gastronomen das Konzept der Buffet-Küche näherbringen. Knusprige Ente, paniertes Hühnerfleisch oder sogar Krokodilfleisch stehen auf dem Programm. Freunde der chinesisch-mongolischen Küche kommen voll auf ihre Kosten. Kann Lei mit seinem Konzept bei den anderen Gastronomen punkten? Rechte: kabel eins

