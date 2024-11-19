Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 10Folge 10vom 19.11.2024
Folge 10: Tunnelbau statt Brunnenwasser

48 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6

Landwirt Erwin Haider muss seit einiger Zeit seine 30 Rinder mit teurem Leitungswasser tränken, weil sein Brunnen versiegt ist. Dadurch entstehen ihm Mehrkosten von rund 1000 Euro im Jahr. Herr Haider befürchtet, dass sein Brunnen nie wieder Wasser führen wird. Dabei gibt es die Wasserstelle seit Generationen. Schuld sei die nahe gelegene Tunnel-Großbaustelle. Die Bauherren bestreiten jedoch jeden Zusammenhang zum Tunnelbau.

