Mein Recht! Ich geb nicht auf

Die Abo-Falle schlägt zu

PULS 4Staffel 10Folge 6vom 22.10.2024
Die Abo-Falle schlägt zu

Mein Recht! Ich geb nicht auf

Folge 6: Die Abo-Falle schlägt zu

49 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 6

Der Niederösterreicher Heinrich Spilka ist in eine teure Abo-Falle geraten und benötigt dringend die Hilfe von Dr. Horwath. Alles begann mit einem vermeintlichen Gewinnanruf - angeblich von Amazon. Pensionist Heinrich Spilka wurde telefonisch informiert, dass er eine Reise nach Prag gewonnen habe. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppten sich die gewonnenen Reisegutscheine als kostspielige Abo-Falle. In dieser verzweifelten Lage wendet sich die Familie an Dr. Horwath.

