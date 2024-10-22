Die Abo-Falle schlägt zuJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 6: Die Abo-Falle schlägt zu
49 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 6
Der Niederösterreicher Heinrich Spilka ist in eine teure Abo-Falle geraten und benötigt dringend die Hilfe von Dr. Horwath. Alles begann mit einem vermeintlichen Gewinnanruf - angeblich von Amazon. Pensionist Heinrich Spilka wurde telefonisch informiert, dass er eine Reise nach Prag gewonnen habe. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppten sich die gewonnenen Reisegutscheine als kostspielige Abo-Falle. In dieser verzweifelten Lage wendet sich die Familie an Dr. Horwath.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4